Nach Brand in Aachener Krankenhaus: So hoch sind die Schäden

Insbesondere Operationssaal Nummer sieben sei bei dem Brand vollständig zerstört worden, so Ralph Wenzel, Vorstandsvorsitzender des Luisenhospitals. Zudem musste die Intensivstation in Interimsräume verlegt werden.

Ausgelöst wurde das Feuer am 4. März von einer 65-jährigen Frau. Diese soll zunächst ihre Wohnung in Eschweiler in Brand gesetzt und dann pyrotechnische Mittel in dem Aachener Krankenhaus gezündet haben.



Die Frau wurde vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.