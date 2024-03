Großeinsatz in Aachener Klinik beendet: Polizei überwältigt 65-jährige Frau!

Gegen 17 Uhr betrat die 65-Jährige am Montag die Klinik in Aachen mit einer Waffe, die sich erst später als Schreckschusswaffe herausstellte, einem auffallend großen Gürtel und einem weiteren, bislang unbekannten, Gegenstand. Anschließend bedrohte sie die Angestellten einer Praxis für Physiotherapie.

Eine Frau hatte sich in einer Physiotherapiepraxis im Luisenhospital verschanzt. © Thomas Banneyer/dpa

Durch die Schüsse wurde die Frau schwer verletzt und musste umgehend von den Rettungskräften versorgt werden.

Wie sich nach einer Untersuchung durch hinzugezogene Fachkräfte des LKA NRW herausstellte, handelte es sich bei dem angeblichen Sprengstoff-Gürtel jedoch nur um eine Attrappe.

Am Montagabend war zudem noch bekannt geworden, dass die Wohnung der Frau in Eschweiler am Nachmittag ausgebrannt war. Derzeit wird die 65-Jährige verdächtigt, den Brand selbst gelegt zu haben. Ermittler fanden einen mutmaßlich hinterlegten Brief.

Nach derzeitigem Stand geht man auch davon aus, dass die Frau das Krankenhaus aus Suizidabsichten aufgesucht hatte.

Die Ermittlungen der Polizei dauern jedoch noch an. Eins ist klar: Die Eschweilerin wird sich in einem Strafverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten müssen.