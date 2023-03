Nach Flughafen-Chaos vom letzten Sommer: So lief der Ferienauftakt in NRW

Am Freitag sind die Osterferien in NRW ohne größere Schwierigkeiten gestartet. Insgesamt laufen an diesem Wochenende in zehn Bundesländern die Ferien an.

Düsseldorf - Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind am Freitag zunächst ohne größere Schwierigkeiten in die Osterferien gestartet.

Die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle des Flughafens Köln/Bonn betrugen am Freitag nur wenige Minuten. © Thomas Banneyer/dpa Am Flughafen Düsseldorf lagen die Wartezeiten vor den Terminals am Nachmittag bei jeweils unter 20 Minuten, wie der Airport meldete. Auch ein Sprecher des Flughafens Köln-Bonn bestätigte "normalen Betrieb": Die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle betrugen demnach nur wenige Minuten. Viele Reisende hätten offenbar die Tipps zur Vorbereitung genutzt und sich beispielsweise online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle gebucht, sagte der Sprecher. Nach dem Chaos im vergangenen Sommer hatten beide Airports angekündigt, man sei diesmal besser vorbereitet. Nordrhein-Westfalen Heftige Explosion in Wohnhaus: Vier Personen schweben in Lebensgefahr, darunter ein Säugling! Beide Flughäfen erwarten in den Ferien zusammengenommen rund 1,4 Millionen Passagiere. Die Ziele der Osterurlauber sind etwa die Türkei, Mallorca, Ägypten und London, teilte der Düsseldorfer Flughafen mit. Am Nachbarflughafen in Köln ist es ähnlich: Beliebteste Reiseländer sind hier Spanien, die Türkei und Italien.

Am Samstag könnte es auf den Autobahnen voll werden

Der ADAC rechnet am Samstag mit viel Verkehr auf den Strecken in Richtung Norden und in die Niederlande. © Oliver Berg/dpa Auf den Autobahnen staute sich der Verkehr am Nachmittag laut WDR-Informationen auf rund 280 Kilometern Länge. Eine Sprecherin der Autobahnpolizei Köln sagte, es herrsche keine außergewöhnliche Verkehrslage. Neben Freitagnachmittag könnte es laut ADAC auch am Samstag Staus geben. Insgesamt starten an diesem Wochenende zehn Bundesländer in die Ferien. Viel Betrieb auf den Autobahnen ist laut Automobilclub darüber hinaus am Gründonnerstag (6. April) und über Ostern zu erwarten. Besonders auf den Strecken in Richtung Norden (A1 von Köln nach Hamburg, A31 nach Emden) und in Richtung Niederlande geht der ADAC von zumindest einem erhöhten Verkehrsaufkommen aus. Nordrhein-Westfalen Gas-Explosion erschüttert Eschweiler: NRW-Innenminister Reul dankt Einsatzkräften Mit Staus und stockendem Verkehr sollten Autofahrer während der Osterferien auch auf dem Kölner Autobahnring (A1/A3/A4), der A43 zwischen Wuppertal und Recklinghausen sowie der A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal rechnen.

Wichtige Bahnstrecke bis Ende der Osterferien gesperrt