Nach Kutschaty-Rücktritt: Nachfolger für ehemaligen Fraktionsvorsitzenden gefunden

Düsseldorf - Der Kölner Lehrer Jochen Ott (49) führt künftig die SPD-Fraktion im NRW-Landtag an. Er wird damit der Oppositionsführer gegen die schwarz-grünen Regierungsfraktionen von Ministerpräsident Wüst.

Der Lehrer Jochen Ott (49) ist neuer SPD-Fraktionsvorsitzender im nordrhein-westfälischen Landtag. © Henning Kaiser/dpa

Der Kölner Bildungsexperte Jochen Ott ist neuer Fraktionsvorsitzender der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag. Die größte Oppositionsfraktion wählte den bisherigen Vize-Fraktionschef am Dienstag an ihre Spitze.

Der 49-jährige Ott setzte sich gleich im ersten Wahlgang gegen den Remscheider Juristen Sven Wolf (47) und die Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Sarah Philipp (40), durch. Ott erhielt 29 Stimmen und erreichte damit die notwendige absolute Mehrheit.

Die SPD stellt mit 56 Abgeordneten die größte Oppositionsfraktion im NRW-Landtag. Als SPD-Fraktionschef tritt Ott künftig als Oppositionsführer gegen die schwarz-grünen Regierungsfraktionen von Ministerpräsident Hendrik Wüst (47, CDU) auf.

Ott hat sich einen Ruf als angriffslustiger und scharfzüngiger Kritiker der Bildungspolitik der CDU-geführten Landesregierung erworben.

Vor seinem Einzug in den Landtag 2010 hatte er an der Gesamtschule in Brühl Geschichte, Sozialwissenschaften und Katholische Religion unterrichtet.