Nach mehreren Jahren Trockenheit: Ist die Dürre in NRW nun endlich vorbei?

NRW - Nach mehreren Dürrejahren ist in den vergangenen zwölf Monaten mehr Regen in Nordrhein-Westfalen gefallen als im langjährigen Mittel.

Juli 2023: Ausgetrocknete Bäche, wie hier im Königsforst, waren in den vergangenen Jahren kein seltener Anblick in NRW. © Laura Miemczyk

Im Zeitraum von November 2022 bis Ende Oktober 2023 sind in NRW 198 Liter pro Quadratmeter gemessen worden, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Dienstag in Recklinghausen mitteilte. Das ist ein Plus von 24 Prozent gegenüber den langjährigen Durchschnittswerten.

In der Folge haben sich die Böden demnach deutlich erholt. Bei der Durchfeuchtung gibt es laut Mitteilung in NRW keine Dürreerscheinungen mehr. Nur in kleinen Bereiche im Südwesten und Nordosten des Landes seien die Bodenfeuchtwerte noch unterdurchschnittlich.

Das Wasserwirtschaftsjahr, das sogenannte hydrologische Jahr, beginnt am 1. November. Bilanz gezogen wird deshalb immer am 31. Oktober.

Dabei werden die Niederschläge, das Grundwasser, Flüsse, Bäche und die Talsperren analysiert. Nach Angaben des Lanuv können dank dieser zeitlichen Verschiebung im Vergleich zum Kalenderjahr die Niederschläge im Spätherbst und Frühwinter noch erfasst werden.

Diese Niederschläge sind oft erst im Folgejahr relevant für den Abfluss über die Gewässer.