Nach Messerattacke in Aschaffenburg: Davor warnt NRW-Innenminister Reul

"Jetzt ist die Zeit der Ermittlerinnen und Ermittler, die den Fall bis ins Kleinste aufarbeiten werden. Diese Zeit müssen wir der bayrischen Polizei lassen, um danach zu sehen, was man ändern kann", sagt Reul.

Es mache ihn aber fassungslos, "wenn sich kurz danach hoch dotierte Amtsträger hinsetzen und am polierten Besprechungstisch irgendwelche Maßnahmen besprechen", sagte er der Zeitung weiter.

In der Frage von Abschiebungen habe die Politik "in den letzten Jahren geschlafen und wichtige Maßnahmen nicht angepackt", räumte er ein. Es fehle beispielsweise an ausreichenden Abkommen mit anderen Ländern, auch gebe es einen "zu sensiblen Umgang mit ausreisepflichtigen Personen".

In Aschaffenburg waren am Mittwoch ein zweijähriger Junge und ein 41-jähriger Mann getötet und drei Menschen schwer verletzt worden. Verdächtig ist ein 28-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit, der festgenommen wurde.

Er war laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) ausreisepflichtig und wurde nun in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.