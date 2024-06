Messerattacke in Mannheim: Landtag in NRW gedenkt getötetem Polizisten (†29)

Der 29-Jährige erlag am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen. Der Angreifer mit afghanischer Staatsbürgerschaft hatte dem Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen.

Ein 25-Jähriger hatte am Freitagvormittag auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sechs Männer verletzt, darunter den Polizisten.

"Rettungskräfte aller Art, die sich täglich für unseren Schutz, unser Wohlsein, einsetzen, erhalten unsere volle Solidarität", so der Landtagspräsident: "An uns als Gesellschaft liegt es, diese Menschen zu unterstützen. Viel zu oft werden Hilfskräfte respektlos behandelt oder angegriffen."

Der Landtag stehe "an der Seite derer, die in unserem Auftrag ihren Dienst tun. Täglich begeben sie sich in Gefahr, auch hier in Nordrhein-Westfalen, um Menschen zu schützen, zu helfen und unsere Demokratie zu verteidigen.

Wer unsere Hilfskräfte angreift oder Hilfsmaßnahmen behindert, wird die Härte des Rechtsstaates spüren", so Kuper.