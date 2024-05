Messerattacke in Mannheim: Mann niedergeschossen! Politiker und Polizist verletzt

Mannheim - Bei einer Messerattacke auf dem Marktplatz in Mannheim am helllichten Freitagmittag wurden mehrere Menschen verletzt.

An diesem politischen Informationsstand kam es zur Eskalation. © dpa/Rene Priebe

Die Polizei musste zum Großeinsatz ausrücken, nachdem gegen 11.35 Uhr ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer angriff.



In der Folge der Attacke musste ein Polizist seine Schusswaffe einsetzen. Dabei wurde der Angreifer den ersten Erkenntnissen zufolge erheblich verletzt.

Insgesamt verletzte der Mann zuvor fünf Menschen der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE), die auf dem Marktplatz einen Infostand aufgebaut hatte. "Ein Polizeibeamter, der in das Geschehen eingriff und einen der Verletzten aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich brachte, wurde von dem Tatverdächtigen angegriffen und mehrmals von hinten in den Bereich des Kopfes gestochen", so die Ermittler am Abend.

Ein Rettungshubschrauber sei in der Folge im Einsatz gewesen, hieß es. Alle Verletzten kamen laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, des Präsidiums Mannheim und des LKA Baden-Württemberg in Krankenhäuser, wo sie teilweise notoperiert werden mussten. Dennoch könne noch immer "über das Ausmaß und die Schwere der Verletzungen bei den Betroffenen bislang keine Aussage getroffen werden".

Der Hintergrund der Attacke ist noch unklar, doch der Angriff ereignete sich an einem Stand der BPE unter dem Motto "Politischen Islam stoppen". Offenbar fühlte sich der Messer-Mann derart gestört davon, dass er auf die Protestierenden losging.