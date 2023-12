Nikolaus, Elf und Co. seilen sich von Dach ab: Der Grund ist herzerwärmend

Der Nikolaus überraschte die Kinder und Jugendlichen in der Klinik mit kleinen Präsenten. © David Young/dpa

Sie grüßten kleine Patienten an den Krankenhausfenstern und übergaben anschließend Geschenke an Kinder und Jugendliche, wie die Städtischen Kliniken Mönchengladbach am Dienstag mitteilten.

Die Höhenretter verkleideten sich für die Aktion als Nikolaus, Elf, Rentier oder auch als Superheld.

Die Aktion wurde den Angaben des Klinikums ursprünglich von der Feuerwehr Hamburg ins Leben gerufen. Die Mönchengladbacher Feuerwehrleute beteiligten sich nach dem vergangenen Jahr das zweite Mal.