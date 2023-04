Noch ein wenig Geduld: Bald erstrahlt Bonner Altstadt wieder in leuchtendem Rosa

Bonn – Kirschblütenfans aufgepasst! In Bonn sprießen die ersten Knospen, weshalb es bereits in den kommenden Tagen zu einem rosaroten Spektakel kommen könnte.

Etliche Besucher bestaunen die imposanten Bäume im April. © Thomas Banneyer/dpa

Jedes Jahr aufs Neue erstrahlen zahlreiche Kirschbäume in der Bonner Altstadt in neuem Glanz. In diesem Jahr wird es laut Mitteilung der Stadt vermutlich erst nach den Osterfeiertagen so weit sein.

Das könnten städtische Baumfachleute ziemlich genau an den bereits dicken Knospen festmachen, die sich an der Heerstraße sowie der Breite Straße langsam zu öffnen beginnen - die bei den Touristen beliebtesten Straßen.

Durch die mediale Aufmerksamkeit landet die Heerstraße nicht selten in der Liste der schönsten Alleen der Welt.

Damit sich der Andrang in den kommenden Tagen in Grenzen hält, bleiben die beiden Straßen an den kommenden drei Wochenenden autofrei. Am 8./9., 15./16. sowie 22./23. April sind die Wege von 11 bis 20 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Außerdem bittet die Stadt Bonn etwaige Besucher darum, möglichst nicht mit dem Auto in die Altstadt zu fahren.

Anwohnende und Lieferfahrzeuge sind von dieser Regelung ausgenommen.

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Stadt an bestimmten Orten barrierefreie Toilettenkabinen zur Verfügung.