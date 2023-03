NRW: Freibädern droht im Sommer erneut die Schließung! Das ist der Grund

Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland derzeit zwischen 2000 und 3500 Bademeister. © Frank Rumpenhorst/dpa

Im vergangenen Jahr mussten etwa in Essen, Leverkusen und anderen Städten Freibäder in den Sommerferien zeitweise geschlossen bleiben, weil Personal fehlte. Das wollen die Betreiber im kommenden Sommer unbedingt vermeiden. Doch der Arbeitsmarkt ist weitgehend leergefegt.

"Im letzten Jahr haben schon sehr viele Bäder in Deutschland die Öffnungszeiten reduzieren müssen. Das wird diesen Sommer kaum besser werden", glaubt Eric Voß, der bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Essen für das Personal zuständig ist.

Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland zwischen 2000 und 3500 Bademeister. Hinzu kommt ein großer Mangel an Rettungsschwimmern, die gerade in den Stoßzeiten im Sommer am Beckenrand stehen und für Sicherheit sorgen.

"Dieses Jahr haben wir schon im Winter angefangen, nach Rettungsschwimmern für den Freibadbetrieb zu suchen", sagt Ralf Becker, Betriebsleiter der Sport- und Bäderbetriebe Essen.