Terrorangriffe im Gazastreifen: NRW verstärkt Schutz jüdischer Einrichtungen

Düsseldorf - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat auf Weisung des Innenministeriums den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Das bestätigte ein Sprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach seien die zuständigen Polizeidienststellen angewiesen worden, unter anderem an Synagogen die Präsenz zu verstärken. Der Ministeriumssprecher betonte, dass der Schutz jüdischer Einrichtungen im Allgemeinen schon sehr hoch sei.

"Wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg der Hamas aufs Schärfste und stehen in dieser Stunde fest an der Seite unserer Freunde in Israel", schrieb der Politiker auf der Plattform X.