NRW-Zugpersonal wird immer öfter attackiert, auch Schwarzfahren steigt massiv an

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen hat die Anzahl der angezeigten Fahrten ohne Ticket im Regionalverkehr im vergangenen Jahr nach Angaben der Verkehrsverbünde einen Höchststand erreicht.

Immer mehr Menschen in NRW nutzen den Regionalverkehr ohne ein gültiges Fahrticket. © Julian Stratenschulte/dpa

Mit 12.894 Fällen verzeichnete das Erschleichen von Leistungen in Bahnen und Bussen eine Zunahme von 3500 Fällen (2022: 9394), wie aus einem am Montag vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) in Düsseldorf präsentierten Sicherheitsbericht hervorgeht.

In diesen fließen von NRW-Verkehrsunternehmen gemeldete Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und Auffälligkeiten.

"Das ist ein immenser Anstieg", sagte der VRR-Vorstandssprecher Oliver Wittke. Die Zahlen beziehen sich dabei nur auf die Fälle, in denen Anzeige erstattet wurde. Dazu kämen viele Fälle, in denen ein erhöhtes Beförderungsentgelt bezahlt werde.

Beide Sachverhalte zusammengenommen sei allein im VRR die Anzahl solcher Fälle von 184.000 auf über 235.000 im Jahr 2023 angestiegen.

"Wer in dieser Situation dem Ganzen Herr werden will, indem er das Ganze straffrei stellt und versucht zu entkriminalisieren, leistet der Sache einen Bärendienst", kritisierte Wittke.