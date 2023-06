Ozonwerte in NRW gleich sechsmal überschritten!

Köln - Gleich an sechs Orten in Nordrhein-Westfalen sind am heutigen Sonntag mehr als 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft gemessen worden. Somit wurde Informationsschwelle überschritten.

Auch in Köln lagen die Ozonwerte über 180 Mikrogramm. © Rolf Vennenbernd/dpa

In Düsseldorf-Lohhausen wurden 182, in Leverkusen-Manfort 183, in Mülheim-Styrum 184, in Wesel-Obrighoven 185 und in Köln-Rodekirchen 187 Mikrogramm gemessen, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mitteilte. Den höchsten Wert gab es in Köln-Chorweiler mit 193 Mikrogramm.

Auch in vier weiteren Orten waren die Werte nah an der 180er-Marke.

Rund 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung reagieren demnach besonders empfindlich auf Ozon. Zu den Risikogruppen gehören Personen mit Freiluft-Arbeitsplätzen, Sportler, Säuglinge und Kleinkinder.

Mögliche Symptome sind Schleimhautreizungen, Atemwegsbeschwerden sowie Kopfschmerzen bis zur Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit.