Pfingstverkehr rollt an: ADAC warnt vor langen Staus

Auf den Autobahnen wird es jetzt wieder besonders voll. Der Pfingstreiseverkehr rollt an. Die meisten Staus sind laut ADAC an diesem Freitag zu erwarten.

Köln - Auf den Autobahnen in NRW wird es jetzt wieder besonders voll. Der Pfingstreiseverkehr rollt an. Die meisten Staus sind laut ADAC bereits an diesem Freitagnachmittag zu erwarten. Aber auch an anderen Tagen müssen Autofahrer mit einer Geduldsprobe rechnen.

Der ADAC warnt am Pfingstwochenende vor langen Staus in Nordrhein-Westfalen. © Oliver Berg/dpa Der ADAC rechnet für den Freitagnachmittag mit den meisten Staus während des Pfingstreiseverkehrs auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Zwischen 14 und 19 Uhr sind die massivsten Verkehrsstörungen zu erwarten, wie der ADAC Nordrhein in seiner Prognose mitteilte. Der Freitag werde durch das Zusammentreffen von Berufspendlern und Kurzurlaubern wieder zur "absoluten Geduldsprobe". Die ADAC-Experten gehen davon aus, dass sich am Freitagnachmittag die Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen zeitweise auf mehr als 400 Kilometer summieren werden, wie ein Sprecher erklärte. Im Jahr 2022 war der Freitag vor Pfingsten in der ADAC-Statistik bundesweit der drittstaureichste Tag des Jahres. Nordrhein-Westfalen "Bordeaux Brief": Seltene Mauritius-Marken in Essen zu bestaunen Wer dennoch am Freitag losfahren möchte, sollte zumindest auf die Abendstunden ausweichen, lautet der Rat. Angesichts des Feiertages am Montag werde Pfingsten erfahrungsgemäß von vielen Familien für einen Kurztrip beispielsweise an die Nord- oder Ostseeküste genutzt.

Auch auf Bundesstraßen muss mit vielen Ausflüglern gerechnet werden