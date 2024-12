Politik plant E-Revolution: Öffentliche Gebäude sollen Ladesäulen bekommen

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen sollen an 200 öffentlichen Gebäuden bis zu 2000 Ladestellen für E-Autos aufgebaut werden.

Rund 20 Ladesäulen sollen künftig am Land- und Amtsgericht in Düsseldorf gebaut werden. © Jan Woitas/dpa/dpa-tmn

Laut dem zuständigen Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes (BLB) wird rund die Hälfte der Ladestellen für jeden zugänglich sein. Sie sollen demnach unter anderem vor Polizeiwachen, Behörden oder Gefängnissen entstehen.

So werden laut BLB zum Beispiel 20 Ladepunkte am Land- und Amtsgericht Düsseldorf entstehen, zehn an der JVA Wuppertal-Ronsdorf, 100 an der TU Dortmund, sechs am Finanzamt Bottrop und vier vor dem Polizeipräsidium in Herford.

BLB-Geschäftsführer Dirk Behle sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Mit der Ausbauoffensive Ladeinfrastruktur unterstützen wir aktiv den Weg zu einer nachhaltigeren und klimafreundlicheren Mobilität."