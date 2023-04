Schock bei voller Fahrt: Straßenbahn-Insassen hören lauten Knall und schlagen Alarm

Krefeld - Fahrgäste einer Straßenbahn haben in Krefeld einen gewaltigen Schreck bekommen. Bei voller Fahrt hörten sie einen lauten Knall und schlugen Alarm.

In einer Straßenbahn in Krefeld ist es zu einem unschönen Vorfall gekommen. (Symbolbild) © 123RF/halfpoint

Der Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn der Linie U76, die am gestrigen Donnerstag gegen 21 Uhr in Richtung der Krefelder Innenstadt unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Circa 300 Meter vor der Haltestelle "Königshof" hallte bei voller Fahrt ein lauter Knall durch die Bahn. Die Insassen alarmierten sofort den Bahnfahrer.

An der Haltestelle erkannten die Beteiligten dann jeweils ein Loch in zwei gegenüberliegenden Scheiben im Bereich der Fahrgastplätze. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auf dem Boden der Bahn lagen Teile eines Steins, der offenbar mit Absicht geworfen worden war.

Die Polizei rückte an und leitete eine Fahndung im Umfeld ein. Dabei meldete ein Spaziergänger, dass er einen Mann aus einem Gebüsch habe springen und weglaufen sehen.

Die Beschreibung passte auf jene eines weiteren Zeugen, der ebenfalls einen Mann im grauen Jogginganzug mit rotem Emblem auf der Brust bemerkt hatte. Der Unbekannte hat demnach eine Glatze und eine korpulente Statur.