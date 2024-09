Italiens Staatspräsident zu Besuch in NRW - Per Schiff nach Köln

Köln/Bonn - Im Rahmen eines dreitägigen Staatsbesuchs ist der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella (83) derzeit in Nordrhein-Westfalen zu Gast. In Bonn nahmen er und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) an einer Klimakonferenz teil.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass viele Menschen in NRW italienische Wurzeln hätten.

Steinmeier sagte dort, bei der Bekämpfung der Erderwärmung sei Kooperation das Gebot der Stunde. "Die jüngsten Überschwemmungen in Polen, Rumänien, Österreich und Tschechien zeugen ebenso von der Dringlichkeit dieser Aufgabe wie die Brände in Portugal oder Griechenland."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, l.) und der italienische Staatsgast winken am Samstag vom Bord eines Schiffes auf dem Rhein. © Christoph Reichwein/dpa

Wüst würdigte Mattarella als durch und durch überzeugten Europäer. "In einer Zeit, in der wir mehr denn je in Europa zusammenstehen müssen, verleiht Präsident Mattarella diesem Zusammenhalt in Italien seine starke Stimme", so Wüst.

Und weiter: "Insbesondere die aktuellen europäischen Herausforderungen wie die Migration, die Wahrung der inneren Sicherheit und die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft einen unsere beiden Länder."

Mattarella gilt als einer der Gründungsväter der sozialdemokratischen Partei Italiens. Er steht im politischen Spektrum weit weg von Italiens ultrarechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47) und deren Fratelli d'Italia.

Am Sonntag wollen Mattarella und Steinmeier gemeinsam nach Italien weiterreisen. Dort ist in Bologna die Teilnahme an einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Massakers von Marzabotto geplant.

Das Massaker gilt als eines der schwersten Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in Italien während des Zweiten Weltkriegs.