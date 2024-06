Trend gestoppt: So alt sind Mütter in NRW bei der Geburt ihres ersten Kindes

In Nordrhein-Westfalen zeigen sich mit Blick auf das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt regionale Unterschiede: Am jüngsten waren Mütter 2023 bei der Geburt ihres ersten Kindes in Gelsenkirchen mit 28,2 Jahren, am ältesten in Düsseldorf mit 32,2 Jahren.