Tatverdächtiger von Solinger Brandstiftung und Macheten-Angriff gefasst!

In diesem Wohnhaus legte der mutmaßliche Täter Feuer. Vier Menschen, darunter zwei Kinder kamen dabei ums Leben.

Die Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Wuppertal vorgestellt.

Gefasst ist demnach ein 39-jähriger Mann, der im Verdacht steht, beide Taten begangen zu haben.

"In dem Haus, das er mutmaßlich am 25. März angezündet hat, war er ehemaliger Mieter", so die Staatsanwaltschaft. Bei dem Feuer kam ein Bulgarisches Ehepaar (28 und 29) und ihre beiden kleinen Kinder (2 Jahre und 5 Monate) ums Leben. Dort soll er wegen Mietschulden rausgeflogen sein.

Von einem extremistischen Hintergrund gehen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, auch wenn die Untersuchung dazu noch nicht abgeschlossen ist.