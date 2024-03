Vor Potsdam-Treffen: Österreichischer Rechtsextremist Martin Sellner mit zwei Auftritten in NRW

Düsseldorf - Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner ist wenige Tage vor dem berüchtigten Treffen in Potsdam zweimal in Nordrhein-Westfalen aufgetreten.

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner, hier im Jahr 2019 in Wien, ist noch vor dem berüchtigten Treffen in Potsdam zweimal in Nordrhein-Westfalen aufgetreten. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Am 8. November sei er in Bielefeld und am 9. November im Raum Paderborn aufgetreten, teilte das NRW-Innenministerium auf eine Anfrage der SPD-Fraktion mit, die am Montag veröffentlicht wurde.

Sellner trete dabei nicht mehr als Vertreter der "Identitären Bewegung" (IB) auf. Der rechtsextremen Gruppierung werden in Nordrhein-Westfalen rund 20 Mitglieder und 20 Sympathisanten zugerechnet.

Als einzige Regionalgruppe der IB in NRW existiere in Ostwestfalen-Lippe die Gruppierung "Westfalens Eichensöhne". Zudem gebe es die Nachfolgestrukturen "Revolte Rheinland" und "Lukreta".

Erstere habe für eine Aktion in Düsseldorf auch den Begriff der "Remigration" verwendet.