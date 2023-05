Welche Rolle spielt Hendrik Wüst? U-Ausschuss zu Rahmede-Talbrücke nimmt Arbeit auf

NRW-Ministerpräsident Hendrick Wüst (47, CDU) war von 2017 bis Oktober 2021 Verkehrsminister. © Friso Gentsch/dpa

Der Ausschuss trat am Donnerstag unter dem Vorsitz des Grünen-Abgeordneten Stefan Engstfeld (53) zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Talbrücke Rahmede an der deutschlandweit wichtigen Autobahn 45 musste im Dezember 2021 vollständig gesperrt werden, die zentrale "Sauerlandlinie" (Frankfurt-Dortmund) ist seitdem unterbrochen. An diesem Sonntag (7. Mai) soll die Brücke gesprengt werden.

Der auf Antrag von SPD und FDP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss "Brückendesaster und Infrastrukturstau" soll unter anderem aufarbeiten, warum der Neubau der Rahmede-Brücke verschoben worden war, bis sie zuletzt gesperrt werden musste.

Die Opposition will besonders die Rolle des früheren Verkehrsministers und heutigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (47, CDU) unter die Lupe nehmen. Wüst war von 2017 bis Oktober 2021 NRW-Verkehrsminister, bevor er Regierungschef wurde.

Der CDU-Politiker hatte persönliche Versäumnisse aus seiner Amtszeit verneint.