Widerstand bei Festnahme: Zwei Polizisten schwer verletzt!

Bottrop - Beim Versuch, einen mit Haftbefehl gesuchten 45-Jährigen festzunehmen, sind in Bottrop zwei Polizisten schwer verletzt worden.

Ein 45-Jähriger wehrte sich gewaltsam gegen seine Festnahme. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Ein Beamter habe so schwere Augenverletzungen erlitten, dass er operiert werden musste. Der andere habe einen Rippenbruch und diverse Prellungen davon getragen, teilte die Polizei in Recklinghausen am Freitag mit.

Genutzt hat dem 45-Jährigen sein Gewaltausbruch am Dienstag nicht: Zur Hilfe gerufene Verstärkung konnte ihn noch in der Nähe festnehmen. Der ursprüngliche Haftbefehl des Amtsgerichts Kleve lautete auf Bedrohung.

Hinzu kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen ein weiterer Haftbefehl wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Bottroper sitzt seither in Untersuchungshaft.