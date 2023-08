17.08.2023 11:20 Wuppertaler Schwebebahn liegt lahm! Arbeitsbühne löst sich und kracht gegen Gerüst

Wie Wuppertaler Schwebebahn steht am heutigen Donnerstag still! In der Nacht hat sich eine Arbeitsplattform gelöst und ist gegen das Gerüst geprallt.

Von Nicole Reich

Wuppertal – Ein Unwetter hat die Schwebebahn in Wuppertal komplett lahmgelegt. Der Betrieb soll frühestens am morgigen Freitag wieder aufgenommen werden. Die Arbeitsbühne hängt halb losgelöst an dem Gerüst der Wuppertaler Schwebebahn. © Tim Oelbermann In der Nacht am Donnerstag gegen 1.45 Uhr hatte sich eine Arbeitsplattform gelöst und war gegen das Gerüst gekracht, wie die Stadtwerke mitteilten. Die Plattform hängt zurzeit schief, die Bergungsarbeiten laufen. Anschließend muss das Gerüst auf mögliche Schäden untersucht werden. Nach Angaben der Stadtwerke wird die Schwebebahn frühestens am Freitagmorgen wieder fahren. In der Zwischenzeit wurde für Pendler ein Schwebebahn-Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Nordrhein-Westfalen Razzia im Rockermilieu, doch die Polizei stürmt die Wohnung eines Paares Ein schweres Gewitter mit heftigem Regen hatte in der vergangenen Nacht in einigen Städten des Ruhrgebiets für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Der Schwebebahn-Betrieb wurde gestoppt, die Bergungsarbeiten laufen. © Tim Oelbermann Mehrere Unterführungen sind in Gelsenkirchen mit Wasser vollgelaufen. © Feuerwehr Gelsenkirchen In Gelsenkirchen mussten Menschen aus ihren Fahrzeugen gerettet werden, weil mehrere Autobahnunterführungen unter Wasser standen.

Titelfoto: Tim Oelbermann