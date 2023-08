Zahlen machen deutlich: So viele Personen haben 2022 im Homeoffice geschuftet

Düsseldorf - Fast ein Viertel der Beschäftigten hat in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr zumindest zeitweise von zu Hause gearbeitet.

Allerdings wurde das Homeoffice den Daten zufolge nicht mehr so umfangreich wie noch im Jahr zuvor genutzt: Nur noch 28,6 Prozent der Beschäftigten mit Homeoffice-Tätigkeiten arbeiten an jedem Arbeitstag zu Hause.

Der Anteil der Beschäftigten mit Tätigkeiten im Homeoffice habe 2022 bei 23,4 Prozent gelegen und sich kaum gegenüber 2021 (23,8 Prozent) verändert, teilte das Statistische Landesamt am heutigen Montag mit.

Der jährlichen Mikrozensus-Umfrage zufolge ist der Anteil der Beschäftigten, die zumindest gelegentlich im Homeoffice arbeiten, mit 27,8 Prozent am höchsten in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen. Auszubildende sind in der Auswertung zur Homeoffice-Nutzung nicht berücksichtigt.

Arbeiten im Homeoffice hatte in der Pandemie einen neuen Stellenrang erlangt. Es gab verpflichtende Homeoffice-Regelungen der Politik, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Arbeitgeber sehen durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten für das mobile Arbeiten.