Erste Punks bereits auf Sylt: Das haben sie vor

Die ersten Punks sind bereits auf Sylt eingetroffen. © Lea Albert/dpa

Am Montag beginnt hier das rund sechswöchige Camp der Gruppe "Aktion Sylt". Es ist der dritte Sommer, in dem Punks aus ganz Deutschland hier ihre Zelte aufschlagen, auch um auf diese Weise Kritik am Kapitalismus auf der Insel der Reichen und Schönen zu üben.



"Wir gehen von einem friedlichen Verlauf des Protestcamps aus. Die Gespräche zwischen der Sylter Polizei, dem Kreis Nordfriesland und unserer Ordnungsbehörde liefen und laufen sehr konstruktiv", teilte Florian Korte, Sprecher der Gemeinde Sylt, mit.

Mit dem 9-Euro-Ticket waren 2022 ungezählte Punks aus ganz Deutschland auf die Insel gereist und hatten unter anderem mit ihrem Protestcamp bundesweit für Schlagzeilen gesorgt - aber auch für Unmut bei Syltern und Gästen.

Im vergangenen Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto "Sylt für alle", damit wollten die Punks damals nach eigenen Angaben auf die Spaltung der Gesellschaft aufmerksam machen.