Lebensgefahr! Junge Männer suchen Bernstein in der Nordsee, plötzlich setzt die Flut ein

Cuxhaven - Das war gefährlich! Drei junge Männer sind am Samstagabend auf der Suche nach Bernsteinen bei Cuxhaven von der Nordsee -Flut überrascht worden und in Lebensgefahr geraten.

Drei junge Männer waren bei Cuxhaven am Samstag in Lebensgefahr geraten und mussten von der Seenotrettung gerettet werden. © Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

Die drei Brüder im Alter von 16 bis 19 Jahren waren am Abend auf der Suche nach den Schmucksteinen rund vier Kilometer auf dem Leitdamm in Cuxhaven entlanggelaufen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) erklärte.

Aufgrund der Sturmlage der vergangenen Tage sei die Flut allerdings deutlich höher angelaufen als sonst, sodass die Männer bereits nach einer Stunde hüfttief im Wasser standen.

Unmittelbar nach dem Notruf mache sich um kurz nach 19 Uhr der Seenotrettungskreuzer "Anneliese Kramer" auf den Weg. Die in Not geratenen Brüder machten mit Lichtzeichen auf sich aufmerksam, zudem setzten die Retter eine Wärmebildkamera ein, so ein Sprecher.

Die drei Brüder konnten nach einer guten Dreiviertelstunde aus ihrer lebensgefährlichen Situation gerettet werden. Mit dem flach liegenden Tochterboot "Mathias" wurden sie aus dem mittlerweile bis zum Bauch stehenden Wasser herausgezogen. Bis dahin hätten sie sich gegenseitig gehalten und gewärmt.