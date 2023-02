Massensterben von Seesternen an der Nordsee: "Deutsche Bucht ist ein Risiko-Lebensraum!"

Sylt/Nordsee – Wer aktuell an Deutschlands Stränden spazieren geht, kann Zeuge eines "merkwürdigen" Schauspiels werden. Hunderte von Seesternen werden momentan an die Ufer geschwemmt, die meisten von ihnen sterben. Im freien Sand sind die Überlebenschancen der Art sehr gering, wie Meeresbiologe Rainer Borcherding im Gespräch mit TAG24 verrät. Doch was ist die Ursache für das Massensterben?

Zahlreiche angeschwemmte Seesterne liegen auf der Nordseeinsel Sylt am Strand von Wennigstedt im Sand. © Daniel Bockwoldt/dpa

"Das Phänomen ist ein bisschen merkwürdig. Es kommt alle paar Jahre mal vor, aber richtig verstanden ist es bis heute nicht", so Rainer Borcherding, Meeresbiologe der "Schutzstation Wattenmeer". Schon in früheren Jahrzehnten habe es die Vermutung gegeben, dass Seesterne in großen, wandernden "Banden" am Meeresboden unterwegs sind.

"Es kann dann halt passieren, dass durch eine ungünstige Kombination von Wind und Strömung so ein Seestern-Schwarm – Schwarm klingt immer so nach Fischen, aber sie laufen ja auf ihren Saugfüßchen am Meeresboden herum – an den Strand gespült wird", erklärt der Meeresbiologe.

"Sobald sie von der Strömung erfasst werden, haben sie auch nichts mehr, an dem sie sich festhalten können", so Borcherding. "Seesterne sind auf freiem Sandboden immer benachteiligt. Sie können ihn nutzen, haben aber immer das Risiko, dass sie weg- und angespült werden. Während sie sich an Fels-Küsten wunderbar festhalten könnten."

Deshalb stellt der Experte fest: "Die Deutsche Bucht ist so immer ein Risiko-Lebensraum für sie."