Rätselhafte Funde: Weiße Klumpen an Inselstränden werfen Fragen auf

Juist - An den Nordseestränden mehrerer ostfriesischer Inseln sind in den vergangenen Tagen weiße oder gelbe Klumpen angespült worden. Nach Behörden-Angaben soll es sich dabei um Paraffin handeln.

Immer wieder werden an Inselstränden einzelne weiße, wachsartige Klumpen angespült. (Archivbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Erste Funde waren am vergangenen Freitag am Nordstrand der Insel Juist festgestellt worden, wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden (Landkreis Aurich) auf Anfrage der dpa mitteilte.

Am Montag und am Dienstag gab es weitere Fundmeldungen auf Norderney und Borkum. Woher die Verunreinigungen stammen, ist bislang unklar.

Paraffine sind Erdölprodukte, die unter anderem zur Herstellung von Kerzen oder Cremes verwendet werden. Bei den Anlandungen auf Juist handele es sich um "feinkörnige, bis zehn Zentimeter große Kugeln", teilte der Landesbetrieb mit. Mehrere Strandabschnitte vor allem in der westlichen Inselhälfte seien betroffen.

Eine Sprecherin der Inselgemeinde sagte, die wachsartigen Klumpen verteilten sich nahezu über den gesamten 17 Kilometer langen Nordstrand. "Es ist leider überall." Genaue Angaben, wie viel Paraffin angespült wurde, gab es zunächst nicht.