Schiff steckt fest: Passagiere harren stundenlang an Bord aus

Wittmund - Schockmoment auf der Nordsee ! Ein Schiff ist am Mittwochvormittag nahe des Hafens Harlesiel (Landkreis Wittmund) auf einen Damm aufgelaufen. Passagiere verbrachten teils mehrere Stunden an Bord.

Der Grund: Totalausfall der Ruderanlage. Dem ging offenbar ein Defekt in der Bordelektronik voraus, der dem Steuermann einen Strich durch die Rechnung machte.

Wie die Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mitteilte, ist die Fähre am Mittwochvormittag gegen 10.10 Uhr auf einen Damm aufgelaufen.

Bereit für die Überfahrt nach Wangerooge setzte sich die Fähre "Jens Albrecht III" in Bewegung. Doch bereits eine halbe Seemeile (circa 926 Meter) nach Ausfahrt aus dem Hafen Harlesiel (Landkreis Wittmund) kam das Schiff nicht mehr weiter.

An Bord: 15 Fahrgäste und drei Besatzungsmitglieder. Für sieben Fahrgäste kam Hilfe über Umwege – ein privater Helfer brachte die Gestrandeten in Sicherheit. Die restlichen acht Passagiere harrten stundenlang freiwillig an Bord aus, während sich das Schiff kaum bewegte.

Neben dem Technikausfall ließ auch die Ebbe erst einmal keinen Spielraum für ein schnelles Weiterkommen. Erst mit dem nächsten Hochwasser, gegen 19.45 Uhr und damit neun Stunden später, konnte das festgefahrene Schiff wieder in den Hafen Harlesiel zurückkehren.

Die Wasserschutzpolizei hat das Schiff vorerst aus dem Verkehr gezogen. Am Freitag wird es von Fachleuten unter die Lupe genommen – erst dann entscheidet sich, ob die "Jens Albrecht III" bald wieder Passagiere befördert.

Das Schiff ist normalerweise zwischen Harlesiel und Wangerooge im Fährverkehr unterwegs und wird auch für Ausflugsfahrten eingesetzt.