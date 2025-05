Training für den Ernstfall: Seenotretter durchpflügen die Nordsee

Sieben Rettungsstationen nehmen mit Schiffen an der Übung teil. (Archivfoto) © Die Seenotretter – DGzRS

Für Schaulustige wird es am Wochenende viel zu sehen geben, wenn die Seenotkreuzer in der aufgewühlten Nordsee vor Schleswig-Holstein nach Schiffbrüchigen suchen oder havarierte Schiffe in den sicheren Hafen schleppen.

Begleitet vom Lärm dreier Hubschrauber, welche die Rettungsaktionen aus der Vogelperspektive unterstützen.

Ausrichter der groß angelegten SAREx Büsum 2025, einer Such- und Rettungsübung, ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

Im Fokus steht die Koordination gemeinsamer Einsätze, die Szenarien sollen möglichst realistisch sein.