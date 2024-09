Segelboot vor Usedom gekentert: "Johannes" eilt zur Rettung

Die Seenotretter der DGzRS haben das gekenterte Segelboot wieder aufgerichtet und in einen nahe gelegenen Hafen geschleppt. © Die Seenotretter – DGzRS

Der Notruf ging demnach gegen 13.45 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Bremen ein, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.



Die Behörde benachrichtigte daraufhin die freiwilligen Seenotretter in Zinnowitz und übermittelte die Position, die sich im Achterwasser, rund zwei Kilometer östlich des Ortes Lütow, befand.

Zudem wurde das Fahrgastschiff "Johannes" um Unterstützung gebeten, da es sich in der Nähe der Schiffbrüchigen befand. Das Ausflugsschiff war daher auch als Erstes vor Ort und konnte das Paar, das bereits stark unterkühlt auf dem Rumpf des etwa fünf Meter langen Bootes ausharrte, an Bord nehmen.

Anschließend steuerte das Ausflugsschiff umgehend dennächstgelegenen Hafen in Netzelkow an. Die eintreffenden Seenotretter übernahmen die Frau und den Mann schließlich und brachten sie mit ihrem Rettungsboot an Land, wo beide in ein Krankenhaus gefahren wurden.