Unglücksnacht auf der Nordsee: Schlauchbootfahrer und Segler verschwunden

Cuxhaven - Gleich zwei großangelegte Suchen nach zwei unabhängig voneinander verschwundenen Männern haben die Seenotretter in der Nacht zu Dienstag auf hoher See gehalten. Beide Suchaktionen – die nach einem vor Amrum verschwundenen Segler und einem seit Montagabend vermissten Schlauchbootfahrer – mussten in den Morgenstunden abgebrochen werden.