Nicht schon wieder! Buckelwal auf dem Weg nach Deutschland

Sonderburg - Der nächste Buckelwal ist in der Ostsee unterwegs. Der Ozeanriese wurde zuletzt bei Sonderburg in Dänemark gesichtet.

Der Buckelwal wurde am Samstag im Kleinen Belt gesichtet. © Linda Frølund Hansen/Bridgewalking

Am 21. Juni machten Bilder und ein Video von der dänischen Touristenführerin Linda Frølund Hansen (51) die Runde in den sozialen Medien. Am Samstag war sie mit einer Gruppe auf der Lillebæltsbro über dem Kleinen Belt unterwegs.

"Ich hatte den Gästen gerade erzählt, dass es in den inneren dänischen Gewässern viele Wale gibt, insbesondere im Lillebælt - nämlich die kleinen Wale, die Schweinswale genannt werden. Wir sehen sie oft von der Brücke aus, und es macht immer Spaß, sie zu entdecken. Deshalb waren wir besonders aufmerksam und hielten Ausschau nach Bewegungen im Wasser", so Hansen gegenüber TAG24.

Doch von kleinen Schweinswalen fehlte jede Spur. Stattdessen tauchte unter Brücke etwas viel Größeres auf.

"Plötzlich glitt etwas Weißes und Spitzes langsam unter der Brücke hervor. Mehrere von uns entdeckten es gleichzeitig", erzählt die Dänin. Zunächst hielt die Gruppe es für ein Ruderboot.

"Doch sehr schnell wurde uns klar, dass sich das, was wir sahen, im Wasser befand - nicht darauf. Und dann gab es keinen Zweifel mehr: Es war ein Wal!", so Hansen, die das Tier als auffallend hell beschrieb.

Sie veröffentlichte die Bilder, um zu erfahren, um welche Art es sich handelt. Schnell war klar, dass es ein Buckelwal ist.