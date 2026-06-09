Lebensgefährlicher Stoff an der Ostsee entdeckt: Kampfmittelräumdienst warnt

Heikendorf - Alarm an der Ostsee ! Am Sonntag hat sich ein Phosphorklumpen am Strand der Gemeinde Heikendorf ( Schleswig-Holstein ) selbst entzündet. Der Kampfmittelräumdienst rückte an.

Am Strand der Gemeinde Heikendorf hat sich am Sonntag ein Phosphorklumpen selbst an der Luft entzündet. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 16.45 Uhr zu einem Steg der Seebadeanstalt Heikendorf alarmiert worden.

Ein Phosphorklumpen von der Größe eines Tennisballs, der vermutlich von einer Möwe aus dem Wasser gefischt und auf den Steg fallen gelassen worden war, hatte sich selbst an der Luft entzündet.

Um das Feuer zu löschen, wurde der Klumpen bis zum Eintreffen der Experten wieder ins Wasser geworfen. Durch den Kampfmittelräumdienst wurde er später fachgerecht abtransportiert. Verletzte gab es nicht.

Aus aktuellem Anlass warnen die Experten vor den Gefahren durch angeschwemmten weißen Phosphor. Bei den Funden handelt es sich meist um Überreste von Brandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg.

Das Tückische an weißem Phosphor ist seine chemische Eigenschaft: Sobald der Stoff trocknet, entzündet er sich bei Kontakt mit Sauerstoff und bei einer Temperatur zwischen 20 und 40 Grad Celsius von selbst. Er lässt sich kaum löschen und verursacht schwere Verbrennungen auf der Haut. Auch die Dämpfe sind extrem toxisch.