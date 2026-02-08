Fähre zurück auf Kurs: Hiddensee wieder erreichbar!
Hiddensee - Gut zwei Wochen nach dem Eisschaden an der Fähre "Vitte" ist die Anreise für Urlauber nach Hiddensee wieder möglich.
Nach Angaben der Reederei Hiddensee ist die reparierte Fähre wieder im regulären Verkehr von und zur Urlaubsinsel unterwegs.
Trotz der Wiederaufnahme gilt wegen starker Vereisung weiterhin ein Notfahrplan mit jeweils drei täglichen Abfahrten von Schaprode und von Vitte. Bevorzugt befördert werden medizinische Notfälle, Einheimische und Übernachtungsgäste.
So schön Natur und Fährfahrt im Eis auch seien, derzeit solle bitte auf Tagesausflüge verzichtet werden.
Die Reederei wies außerdem darauf hin, dass die Passagierzahl pro Fahrt begrenzt sei und riet, die Tickets vorab online zu buchen.
Auch die Seenotretter seien derzeit witterungsbedingt nur eingeschränkt einsatzfähig. Ebenso könne ein Helikopter bei Schnee oder Eisregen nicht immer starten. Dadurch seien Krankentransporte weiterhin schwierig.
Titelfoto: Philip Dulian/dpa