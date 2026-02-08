Fähre zurück auf Kurs: Hiddensee wieder erreichbar!

Hiddensee - Gut zwei Wochen nach dem Eisschaden an der Fähre "Vitte" ist die Anreise für Urlauber nach Hiddensee wieder möglich.

Trotz der Wiederaufnahme solle auf Tagesausflüge nach Hiddensee verzichtet werden. © Philip Dulian/dpa

Nach Angaben der Reederei Hiddensee ist die reparierte Fähre wieder im regulären Verkehr von und zur Urlaubsinsel unterwegs.

Trotz der Wiederaufnahme gilt wegen starker Vereisung weiterhin ein Notfahrplan mit jeweils drei täglichen Abfahrten von Schaprode und von Vitte. Bevorzugt befördert werden medizinische Notfälle, Einheimische und Übernachtungsgäste.

So schön Natur und Fährfahrt im Eis auch seien, derzeit solle bitte auf Tagesausflüge verzichtet werden.

Die Reederei wies außerdem darauf hin, dass die Passagierzahl pro Fahrt begrenzt sei und riet, die Tickets vorab online zu buchen.