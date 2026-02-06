Endlich Hoffnung für Hiddensee: Fähre auf Rückweg, aber wie geht's weiter?

Stralsund/Hiddensee - Hoffnung für Hiddensee-Urlauber und Insulaner - die Hiddensee-Fähre "Vitte" befindet sich auf dem Weg zurück in ihr Einsatzgebiet.

Die "Vitte" hat am Freitagmorgen in Stralsund abgelegt und bahnt sich auf dem Weg nach Hiddensee ihren Weg durch das Eis auf der Ostsee. © Philip Dulian/dpa

Rund zwei Wochen nach einem Eisschaden an der Fähre sollen ab Samstag auch wieder Urlauber zur Insel fahren können. Die reparierte Fähre soll dann laut Reederei Hiddensee wieder ihre Fahrten von und zu der beliebten Urlaubsinsel aufnehmen. Von Tagesausflügen rate man derzeit allerdings noch ab.

Nachdem vergangenes Wochenende in Stralsund ein Eisschaden am Schiff behoben worden war, war die Verlegung Anfang der Woche an zeitlichen Abläufen gescheitert. Danach konnte die "Vitte" tagelang wegen widriger Wetterbedingungen nicht verlegt werden.

Gegen 8.20 Uhr habe die Fähre am Freitag die geöffnete Ziegelgrabenbrücke in Stralsund passiert, sagte ein Sprecher der Reederei Hiddensee. Man habe noch Sorgen gehabt, da in der Nacht alles vereist sei. Demnach bestand die Befürchtung, dass die Brücke gar nicht öffnet.

Am Morgen fuhr der Eisbrecher "Görmitz" des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Ostsee, der "Vitte" voraus. Die Fähre sollte zunächst probeweise in Wittow auf Rügen anlegen und dann weiter nach Hiddensee fahren, wo sie am Nachmittag erwartet wird.