Gewitter lässt Segelboot auf der Ostsee kentern: Ehepaar in akuter Lebensgefahr!
Waabs - Dramatische Momente vor der Küste: Am Samstagabend ist ein segelndes Ehepaar auf der Ostsee vor der Gemeinde Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in akute Lebensgefahr geraten.
Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, hatte sich gegen 22.30 Uhr eine Frau bei der Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, gemeldet.
Sie meldete ein Segelboot, das vermeintlich führerlos auf der Ostsee trieb - das Seenotrettungsboot "ECKERNFÖRDE" machte sich umgehend auf den Weg. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass sehr wohl Menschen an Bord des Segelbootes waren.
Während eines schweren Gewitters hatte ein Ehepaar das Boot an einer Tonne festgemacht und unter Deck Schutz gesucht, die Verbindung hatte jedoch nicht gehalten. Die Seenotretter entschieden, das Boot mit den Seglern an Bord nach Eckernförde zu schleppen.
Während der Fahrt dorthin zog erneut ein starkes Gewitter mit schweren Sturmböen auf. Eine solche Böe erfasste das Segelboot und ließ es kentern - das Ehepaar stürzte von Bord in die Ostsee!
Seenotretter holen Schiffbrüchige aus dem Wasser, bevor sie abtreiben
Die Seenotretter reagierten sofort und retteten das Ehepaar innerhalb kürzester Zeit aus dem Wasser, bevor die Schiffbrüchigen in die Dunkelheit abtreiben konnten. Ein Seenotarzt des Seenotrettungskreuzers "BERLIN" wurde daraufhin zur Unterstützung angefordert.
Glücklicherweise waren die beiden Segler unverletzt geblieben, sodass es nicht notwendig war, sie ins Bordhospital der "BERLIN" zu bringen. Stattdessen brachte die "ECKERNFÖRDE" die beiden an Land.
Die "STEPPKE", das Tochterboot der "BERLIN", schleppte das havarierte Segelboot währenddessen nach Eckernförde, wobei es erneut zu heftigem Starkregen und Gewitter kam. Weitere Zwischenfälle gab es jedoch nicht.
Die Seenotretter mussten nach eigenen Angaben zwischen Freitag- und Sonntagmittag mehr als 30-mal zu Einsätzen ausrücken. Dabei kamen sie insgesamt 75 Menschen zu Hilfe.
Titelfoto: Die Seenotretter – DGzRS