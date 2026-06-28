Gewitter lässt Segelboot auf der Ostsee kentern: Ehepaar in akuter Lebensgefahr!

Waabs - Dramatische Momente vor der Küste: Am Samstagabend ist ein segelndes Ehepaar auf der Ostsee vor der Gemeinde Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in akute Lebensgefahr geraten.

Auf der Ostsee ist am Samstagabend ein Segelboot gekentert. Ein Ehepaar stürzte von Bord ins Wasser. © Die Seenotretter - DGzRS

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, hatte sich gegen 22.30 Uhr eine Frau bei der Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, gemeldet.

Sie meldete ein Segelboot, das vermeintlich führerlos auf der Ostsee trieb - das Seenotrettungsboot "ECKERNFÖRDE" machte sich umgehend auf den Weg. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass sehr wohl Menschen an Bord des Segelbootes waren.

Während eines schweren Gewitters hatte ein Ehepaar das Boot an einer Tonne festgemacht und unter Deck Schutz gesucht, die Verbindung hatte jedoch nicht gehalten. Die Seenotretter entschieden, das Boot mit den Seglern an Bord nach Eckernförde zu schleppen.

Während der Fahrt dorthin zog erneut ein starkes Gewitter mit schweren Sturmböen auf. Eine solche Böe erfasste das Segelboot und ließ es kentern - das Ehepaar stürzte von Bord in die Ostsee!