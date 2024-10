Schwarzer Rauch über der Ostsee: Brennender Öltanker wird nach Rostock geschleppt

Kühlungsborn/Warnemünde - Dicke Rauchschwaden an der Küste: Nordöstlich von Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) stand in der Ostsee der deutsche Öl- und Chemikalientanker "Annika" in Flammen. Nun ist der Brand im Maschinenraum weitestgehend unter Kontrolle.