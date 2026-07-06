Schock in der Ostsee: Schwimm-Event abgebrochen! Mehrere Personen im Krankenhaus

Sierksdorf - Schreck bei einem Sportevent an der Ostsee : Am Samstag fand das Seebrückenschwimmen in der Lübecker Bucht von Sierksdorf nach Haffkrug (Kreis Ostholstein) statt. Doch für einige Teilnehmende endete das Event im Krankenhaus.

Am Samstag wurde das Seebrückenschwimmen in der Lübecker Bucht abgebrochen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. © Arne Jappe

Das Sportevent an der Lübecker Bucht musste abgebrochen werden. Der Grund: Nach einem Sturm hatte sich das Ostseewasser deutlich abgekühlt.

Insgesamt vier Personen wurden nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur mit Unterkühlungen aufgrund der Wassertemperatur ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen habe sich sogar eine schwere Unterkühlung zugezogen. Drei weitere Personen wurden lediglich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Zusätzlich mussten Rettungskräfte auch noch 13 weitere Personen versorgen.

Auch zahlreiche Rettungswagen und sogar ein Rettungshubschrauber waren am späten Vormittag vor Ort im Einsatz, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle Süd auf Nachfrage von TAG24.