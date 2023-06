Tragischer Unfall? 20-Jähriger schwer verletzt auf Ostseeinsel gefunden

Fehmarn - Ein 20-jähriger Mann ist am Montagabend schwer verletzt auf der Ostseeinsel Fehmarn gefunden worden.

Der junge Mann (20) ist auf Fehmarn vermutlich von einem Dach gestürzt. (Archivbild) © Frank Molter/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hätten Rettungskräfte die Beamten zwischen 23 und 23.30 Uhr nach Burg in die Straße Am Markt gerufen.

Dort kümmerten sie sich um einen schwer verletzten Mann. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Kiel. Inzwischen befinde er sich außer Lebensgefahr.

Bei dem Verletzten soll es sich um einen gerade angereisten kirgisischen Saisonarbeiter handeln.

Offenbar hatte sich der 20-Jährige aus seiner Mitarbeiterwohnung im zweiten Obergeschoss ausgesperrt und daraufhin versucht, über das Dach und ein dortiges Fenster zurück in die Wohnung zu gelangen.