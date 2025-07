19.07.2025 21:34 855 Explosion lässt Sportboot kentern: Ehepaar muss gerettet werden

Ein Sportboot, das in der Dänischen Wiek vor dem Hafen Greifswald unterwegs war, ist am Samstag mit einem Ehepaar an Board beinahe gesunken.

Von Mia Goldstein

Greifswald - Ein Sportboot, das in der Dänischen Wiek vor dem Hafen Greifswald unterwegs war, ist am Samstag mit einem Ehepaar an Board beinahe gesunken. Alles in Kürze Sportboot kentert nach Explosion in Dänischer Wiek

Ehepaar wird verletzt und von Wasserwacht gerettet

82-jährige Frau und 80-jähriger Mann ins Uniklinikum gebracht

Gekentertes Boot wird in Hafen Ladebow geschleppt und von Kran gehoben

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion auf dem Motorboot. Die 82-jährige Frau und ihr 80-jähriger Mann wurden verletzt und mussten von der Wasserwacht gerettet und an Land gebracht werden. Das Ehepaar wurde anschließend ins Uniklinikum Greifswald gebracht. Das gekenterte Sportboot trieb der Polizei zufolge in Richtung Fahrwasser Greifswald und damit in den Bereich des dortigen Fischerfestes. Kran muss gekentertes Boot aus Wasser ziehen Das Boot wurde zunächst provisorisch gesichert und dann mithilfe von Polizei- und Feuerwehrbooten in den Hafen Ladebow geschleppt. Schließlich wurde es von einem Kran des THW aus dem Wasser geholt. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa