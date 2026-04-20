Soll "Timmy" gesprengt werden? Neu entwickelter "Wal-O-Mat" macht sich über Ostsee-Drama lustig
Berlin/Poel - Wer sich noch unschlüssig darüber ist, ob der an der Ostsee gestrandete Buckelwal "Timmy" gerettet, liegen gelassen oder besser gesprengt werden sollte, kann zur Klärung der Frage jetzt einen neu entwickelten "Wal-O-Mat" nutzen.
Seit der Strandung von Buckelwal "Timmy" verfolgt ganz Deutschland aufmerksam "Wal-Ticker" oder "Wal-Livestreams" im Netz. Allein schon die Ähnlichkeit der Begriffe "Wal" und "Wahl" ließ das arme Tier schnell zum Politikum werden.
Nicht weit hergeholt wirkt deshalb das jüngste Projekt von Mattheus Berg, Mit-Gründer der Wahlkampf-Agentur "Wahlwerkstatt". Anstatt Wahlkampf-Strategien für politische Parteien auszuklügeln, hat Berg ausnahmsweise etwas Zeit für "Walkampf" gefunden.
"Seid ihr Team SPRENGEN? Team LIEGEN LASSEN? Oder Team RETTEN? Ich habe walo-mat.org gebaut, damit ihr es herausfinden könnt", schrieb der Politikberater über sein Parodie-Projekt in einem Beitrag auf X.
Folgt man dem Link, gelangt man auf eine Website, die im Stile des bekannten und im Vorfeld von Bundes- und Landtagswahlen häufig genutzten "Wahl-O-Mat" aufgebaut wurde.
Anhand von insgesamt 19 kuriosen Fragen können Nutzer ermitteln, welche der drei Haltungen am besten zu ihnen passt: den Wal in die Luft jagen, ihn einfach liegen lassen oder ihn retten. Alles natürlich nicht ernst gemeint: "Der Wal-O-Mat ist keine Walempfehlung, sondern eine Parodie über Wale und Politik", heißt es auf der Website.
Schicksal von Buckelwal Timmy: "Seid ihr Team SPRENGEN? Team LIEGEN LASSEN? Oder Team RETTEN?"
Zur Ermittlung des eigenen Standpunkts wird dabei unter anderem abgefragt, ob man Spinnen in der eigenen Wohnung stets mit einem Marmeladenglas nach draußen schafft, ob man die Wiedervereinigung als Fehler betrachtet oder ob man es genießt, den regungslosen Wal im Livestream zu beobachten.
Wie vom "richtigen" Wahl-O-Mat gewohnt, kann man seine Antworten anschließend noch gewichten. Statt einer Parteien-Präferenz wird man am Ende einem der drei Teams zugeordnet.
Zeigt das Ergebnis etwa "Team Liegen lassen", heißt es: "Du vertraust auf Schicksal, Trägheit und die stille Autorität des Unveränderlichen. Für dich ist nicht jede Katastrophe ein Handlungsauftrag."
Auch für die anderen Teams hat sich der Entwickler offenbar Horoskop-artige Sprüche einfallen lassen.
Unterdessen soll am Sonntag ein weiterer Versuch unternommen werden, um den Wal doch noch aus seiner hoffnungslosen Lage zu befreien. Alle Informationen zur Situation von "Timmy" lest Ihr in unserem Wal-Ticker.
Titelfoto: Bildmontage: Marcus Golejewski/dpa, Screenshot/walo-mat.org