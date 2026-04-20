Soll "Timmy" gesprengt werden? Neu entwickelter "Wal-O-Mat" macht sich über Ostsee-Drama lustig

Berlin/Poel - Wer sich noch unschlüssig darüber ist, ob der an der Ostsee gestrandete Buckelwal "Timmy" gerettet, liegen gelassen oder besser gesprengt werden sollte, kann zur Klärung der Frage jetzt einen neu entwickelten "Wal-O-Mat" nutzen.

Nur das "H" fehlt: Der "Wal-O-Mat" sieht fast aus, wie das Original. © Screenshot/walo-mat.org

Seit der Strandung von Buckelwal "Timmy" verfolgt ganz Deutschland aufmerksam "Wal-Ticker" oder "Wal-Livestreams" im Netz. Allein schon die Ähnlichkeit der Begriffe "Wal" und "Wahl" ließ das arme Tier schnell zum Politikum werden.

Nicht weit hergeholt wirkt deshalb das jüngste Projekt von Mattheus Berg, Mit-Gründer der Wahlkampf-Agentur "Wahlwerkstatt". Anstatt Wahlkampf-Strategien für politische Parteien auszuklügeln, hat Berg ausnahmsweise etwas Zeit für "Walkampf" gefunden.

"Seid ihr Team SPRENGEN? Team LIEGEN LASSEN? Oder Team RETTEN? Ich habe walo-mat.org gebaut, damit ihr es herausfinden könnt", schrieb der Politikberater über sein Parodie-Projekt in einem Beitrag auf X.

Folgt man dem Link, gelangt man auf eine Website, die im Stile des bekannten und im Vorfeld von Bundes- und Landtagswahlen häufig genutzten "Wahl-O-Mat" aufgebaut wurde.

Anhand von insgesamt 19 kuriosen Fragen können Nutzer ermitteln, welche der drei Haltungen am besten zu ihnen passt: den Wal in die Luft jagen, ihn einfach liegen lassen oder ihn retten. Alles natürlich nicht ernst gemeint: "Der Wal-O-Mat ist keine Walempfehlung, sondern eine Parodie über Wale und Politik", heißt es auf der Website.