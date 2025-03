09.03.2025 14:02 Er hörte als Einziger den Rauchmelder: Familienhund verhindert Feuer-Katastrophe

Der aufmerksame Hund einer Familie in der Vulkaneifel hat am frühen Morgen des heutigen Sonntags wohl einen größeren Brand in einem Wohnhaus verhindert.

Von Marc Thomé

Vulkaneifel - Ein aufmerksamer Hund hat am frühen Morgen des heutigen Sonntags in einem Einfamilienhaus in der Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz) Schlimmeres verhindert. Der Familienhund hatte als Einziger den Rauchmelder im Keller des Hauses gehört. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/nickytok, 123rf/nataba Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, waren die Bewohner des Hauses in Kalenborn-Scheuern gegen 1.20 Uhr vom lauten Bellen ihres Hundes geweckt worden. Der Vierbeiner hatte offensichtlich als Einziger den Alarm des Rauchmelders gehört, der im Keller losgegangen war. Dort hatte die Gastherme Feuer gefangen, woraufhin sich der Rauch über das gesamte Kellergeschoss ausbreitete. Sohn des Hauseigentümers kann Brand löschen Laut Polizei habe der 27 Jahre alte Sohn des Hauseigentümers den Brand glücklicherweise mit einem Feuerlöscher löschen können, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten. Die Feuerwehr traf kurz darauf vor Ort ein, musste aber keine weiteren Löscharbeiten leisten.

Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/nickytok, 123rf/nataba