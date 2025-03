01.03.2025 08:11 2.323 Fahrer im Krankenhaus: Seat stürzt mitten in der Nacht ins Gleisbett

In Trier ist ein Seat-Fahrer an der Bahnüberführung Verteiler Ost mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Martin Gaitzsch

Trier - Mitten in der Nacht ist ein Autofahrer rund 5 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Seat landete an der Bahnüberführung Verteiler Ost im Gleisbett. Die Bergung des verunglückten Seats wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. © Polizeiinspektion Trier Wie die Polizei am Samstagmorgen informiert, verunglückte der Fahrer gegen 3.15 Uhr und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der Hergang des Unglücks ist noch nicht bekannt, es sollen jedoch ersten Ermittlungen zufolge keine weiteren Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Noch bis in die Morgenstunden wird die Bergung des Seats dauern, sodass es wegen des Unfalls zu Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr kommen kann. Die Polizeiinspektion Trier sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0651/983-44150 melden.

