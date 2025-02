Frontal-Crash in Kaiserslautern: Zwei Verletzte in Klinik

Auf der Straße "Dammühle" in Kaiserslautern kam es am späten Dienstagabend zu einem Unfall mit zwei Verletzten. © Polizeipräsidium Westpfalz

Der Frontal-Zusammenstoß ereignete sich am gestrigen Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Straße "Dammühle" in Kaiserslautern, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein 33 Jahre alter Mann mit einem Fiat in Richtung Stadtmitte auf der Straße unterwegs.

"Wegen einer Unachtsamkeit kam der Mann in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommenden Kia Sportage", ergänzte ein Sprecher.

Der Fiat-Fahrer und die 55 Jahre alte Fahrerin des Kia wurde beide verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verwundeten und brachte sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.