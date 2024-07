Heftiger Wutausbruch! SPD-Politiker rammt Autos und geht auf Polizisten los

Jörg Aumann (55, SPD) fiel am Freitag durch sein unkontrolliertes Verhalten auf. © Screenshot/Facebook/Jörg Aumann

Wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtet, hat der 55-Jährige im Parkhaus des Neunkircher Saarpark-Centers mit seinem Wagen mehrere Autos beschädigt, Personen beleidigt und alarmierte Einsatzkräfte angegriffen.

So sagte Aumann dem Blatt, dass Polizisten ihn aus seinem Fahrzeug herausholen wollten. Dabei hätte er Widerstand geleistet, sei handgreiflich geworden.

"Verletzt wurde aber niemand", erklärte der SPD-Politiker.

Wie hinzugerufene Rettungskräfte feststellten, war der OB stark unterzuckert. Dies hat laut SZ-Angaben auch der behandelnde Notarzt später bestätigt.

Auf Facebook entschuldigte sich Aumann für den Ausraster.

"Was passiert ist, tut mir sehr leid. (...) Seit dem Jahr 2001 bin ich Typ-1-Diabetiker. (...) Am vergangenen Freitag ist mein Körper in eine massive Unterzuckerung gerutscht. Leider hat mich mein Sensor am Arm nicht gewarnt", schrieb der 55-Jährige.

Er habe die Geschädigten um Verzeihung gebeten und selbstverständlich die Übernahme der verursachten Kosten zugesichert.