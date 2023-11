Kantor schockiert: Unbekannte köpfen Jesuskind

Die beschädigte Figur ist ein Originalstück aus dem 18. Jahrhundert. © Bernhard Leonardy/Basilika St. Johann/dpa

In der Saarbrücker Basilika St. Johann haben Unbekannte eine Marienfigur massiv beschädigt. Eine Hand der Maria sei abgetrennt worden, zudem sei beim Jesuskind in ihrem Arm der Kopf abgebrochen worden, wie die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mit.

Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung. Man gehe davon aus, dass der oder die Täter die Tat am Montag verübten.

Zudem seien zwei große Kerzen zerstört worden, am Altar habe es Beschädigungen durch eine ausgedrückte Zigarette gegeben. Laut Polizei sind der abgebrochene Kopf der Statue des Jesuskindes und die beschädigte Hand bei der Maria-Statue gefunden worden.

Der Kantor der Basilika, Bernhard Leonardy, schreibt in einem Post auf Facebook: "Die Figur der Maria wurde stark beschädigt, dem Jesuskind schlug man den Kopf ab."

Er sei "vollkommen schockiert, wie man auf solche Gedanken kommt", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. "Das ist ja kein normaler Vandalismus, sondern hat auch eine ganz besondere symbolische Bedeutung."