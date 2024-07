Leiche im Saarland sorgt für Polizei-Großaufgebot rund um Sparkasse

Saarlouis - In der Innenstadt von Saarlouis ist die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Polizisten sind in der Innenstadt von Saarlouis im Einsatz. © Patrick von Frankenberg/TNN/dpa

Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken bestätigte, wurde in einem Gebäude, in dem sich eine Bank der Sparkasse befindet, eine Leiche gefunden.

Aktuell bestünde rund um den Ort des Geschehens, dem Großen Markt, aber keine akute Gefahr.

Augenzeugen berichten laut dem SR, dass mehrere Personen das Gebäude verlassen mussten.

Sie sollen im Anschluss von der Polizei verhört worden sein.