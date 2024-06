Angriff in Regionalbahn: Messermann geht auf 21-Jährigen los

Saarbrücken - Bei einer Messerattacke in einer Regionalbahn wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt. Der Täter konnte flüchten.

Nach der brutalen Attacke in der Regionalbahn fahndet die Polizei nach dem Täter. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Regionalbahn 12579 war am Montagnachmittag auf dem Weg nach Saarbrücken - doch am Hauptbahnhof endete die Fahrt in einem Polizeieinsatz.

Laut Polizei zückte ein bislang unbekannter Mann ein Messer im Zug und rammte es einem 21-Jährigen in den Hals. Der junge Mann wurde schwer verletzt, musste operiert werden.

Der Täter konnte im Chaos fliehen. Nach ihm fahndet die Polizei auf Hochtouren.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 bis 1,90 Meter groß,

schwarze Haare

Bart.

Weitere Angaben zum Motiv kann die Polizei derzeit nicht machen.